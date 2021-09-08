«Минимум Карпина». Победу России над Мальтой назвали «позором» и обвинили судей

Сборная России выиграла при Карпине два матча из трех, однако СМИ не довольны игрой, за которую «растерзали бы» Черчесова. Победа сборной России по футболу над Мальтой со счетом 2:0 подытожила дебют Валерия Карпина в качестве главного тренера команды, претендующей на выход на Чемпионат Мира-2022. Набрав в трех сентябрьских матчах с Хорватией, Кипром и Мальтой 7 очков и не пропустив ни одного мяча, Россия сохранила второе место в отборочной группе, однако СМИ негодуют, называя произошедшее «позором» и «вымучиванием». «Стакан наполовину пуст». Черданцев поставил «неуд» сборной Карпина за ничью с Хорватией «Какие претензии шлют по игре? Задачу-минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть – с тем временем, что есть у ребят, более-менее результат, не самый плохой. Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная», - сказал после матча с Мальтой Карпин. 38-е место сборной России в мировом рейтинге ФИФА и провал команды Станислава Черчесова на Евро-2020 вроде бы закрепили за нашей командой статус середняка. Перед сентябрьскими матчами сборной России было страшновато – а вдруг мы докатились до уровня Кипра и Мальты? Нет, не докатились. Да и с «разобранной» сборной Хорватии команда Карпина смотрелась на равных. Однако ничья с хорватами 0:0, которую комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «неудовлетворительной», может сыграть ключевую роль в отборе на Чемпионат Мира в Катаре. «Результат 0:0 и минус два очка на своем поле в группе, где только первое место дает право поехать на Чемпионат Мира, - это неудовлетворительный результат. 14 ноября мы играем с Хорватией в гостях, и там взять очки будет очень сложно. Так что стакан оказался наполовину пустым», - пояснил комментатор. Параллельно с игрой Россия – Мальта (2:0) шел матч Хорватия – Словения (3:0), который выбрал для прямого эфира телеканал «Матч ТВ». Первый канал и «Россия 1» также по каким-то причинам не стали показывать игру главной команды страны, однако сейчас не об этом, а о третьем голе хорватов на 94-й минуте, который позволил им выйти на первое место, обойдя Россию по разнице мячей. После серии сентябрьских матчей Хорватия и Россия набрали по 13 очков. При их итоговом равенстве в ход пойдут критерии «личные встречи» и «разница мячей», по которым у хорватов пока преимущество. У Словакии 9 очков, а у Словении 7 – занять первое место им будет сложно, но «зацепить» Хорватию или Россию – вполне возможно. До конца отборочного цикла всем командам осталось провести по 4 игры. В октябре-ноябре России предстоят домашние матчи со Словакией и Кипром, и гостевые – со Словенией и Хорватией. Именно в них сборной России предстоит добыть «минимальное преимущество» над Хорватией, в числе будущих соперников которой также мальтийцы, киприоты и словаки. Певец и композитор Александр Градский в беседе с НСН перед игрой России с Кипром (2:0) обозначил две главные задачи Валерия Карпина: «не обосраться и выйти все-таки на первенство мира хоть как-то – хоть мытьем, хоть катанием». С первой из них тренер на данный момент справился, а вот реализовать вторую будет крайне сложно. Особенно на фоне негатива в СМИ, которых не удовлетворили три «сухих» матча подряд. «Россия вымучила победу над Мальтой. Не такой футбол мы ждем от Карпина», - пишет «Чемпионат». «Черчесова бы за такой позорный футбол растерзали», - подливает масла в огонь «Спорт-Экспресс», называя победу над Мальтой «жалкой». «Во втором тайме с Мальтой было страшно», - признаются журналисты «Спортс.ру». «Игры нет, результат есть», - резюмирует «Советский спорт». Ну и в лучших российских футбольных традициях в потере первого места успели обвинить внешнего врага в виде турецкого арбитра, не засчитавшего третий гол России Мальте. «Главное - не обосраться!» Градский напутствовал Карпина перед игрой с Кипром «К сожалению, нам не считали гол, который действительно был. Гол, который уже повлиял на положение команд. Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы бы сейчас были на первом месте в группе. Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого», - написал после игры в Telegram продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин. Репост этого текста в официальном аккаунте сборной России по футболу намекает, что там согласны с «теорией заговора», однако на самом деле все решится не в интернете, а в матчах с Хорватией, Словакией и Словенией.