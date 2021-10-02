Черчесов рассказал, что получил за выход в четвертьфинал ЧМ-2018

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие награды получили игроки и тренерский штаб национальной команды за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. "Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное - мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты", - сказал Черчесов в видео на ютуб-канале Kanal Sportowy.