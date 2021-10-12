Карпин в сборной идёт без поражений, Германия первой пробилась на ЧМ. Главное к утру

Сборная России на выезде обыграла Словению в отборе к ЧМ-2022, у Валерия Карпина в качестве главного тренера 4 победы и 1 ничья, а немецкая команда первой оформила путёвку на мировой турнир. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата». 1. Сборная России обыграла Словению в отборочном турнире чемпионата мира — 2022. 2. Карпин стартовал в сборной с четырёх побед и ничьей. Команда по-прежнему не проигрывает. 3. Сборная Словакии на выезде упустила победу над Хорватией. 4. Сборная Германии первой отобралась на чемпионат мира 2022 года. 5. «Авангард» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», прервав их серию из трёх побед. 6. Аслан Карацев вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. 7. Мария Ласицкене выиграла голосование за звание лучшей легкоатлетки сентября в Европе. 8. Депай побил рекорд Клюйверта в сборной Нидерландов. 9. Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным. 10. Тим Цзю теряет позиции. В мировом рейтинге Boxrec его обошёл россиянин Курбанов.