Карпин в сборной идёт без поражений, Германия первой пробилась на ЧМ. Главное к утру

Сборная России на выезде обыграла Словению в отборе к ЧМ-2022, у Валерия Карпина в качестве главного тренера 4 победы и 1 ничья, а немецкая команда первой оформила путёвку на мировой турнир. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».