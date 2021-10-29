Ловрен: для сборной Хорватии великолепно, что Дзюбу не вызвали в сборную России

Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, что думает о невызове форварда Артема Дзюбы в сборную России. Накануне Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией. "Не обсуждал с Дзюбой его отказ от вызова перед октябрьскими матчами сборных, но читал про эту ситуацию. Если он действительно не чувствовал себя на сто процентов, то с его стороны это было честно сказать тренеру прямо, чтобы тот мог вызвать кого-то еще. Поверьте, каждый игрок знает, когда он не в форме. Является ли его отсутствие плюсом для сборной Хорватии? Мы играли против Дзюбы на чемпионате мира в 2018 году. Артем показал свою силу. Он большой парень, который способен сохранить мяч. Дзюба всегда оказывается в ситуациях, когда он может отправить мяч в сетку. Если он сейчас готов на сто процентов, его стоило бы вызвать в национальную команду. У него семь матчей подряд в РПЛ с результативными действиями? Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережет забитые мячи для соперников "Зенита", - приводит слова футболиста Sport24. Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0). Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла. В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что сборная России в очередной раз справится без Артема Дзюбы.