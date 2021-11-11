Карпин: я доволен игрой Мостового

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру полузащитника Андрея Мостового в игре против сборной Кипра (6:0). — Доволен игрой Мостового, если бы он не забил, мое мнение бы о нем не изменилось, — цитирует Карпина корреспондент
Rusfootball.info
Максим Сутченко.
24-летний Мостовой стал автором третьего гола команды в матче со сборной Кипра (6:0). Этот гол стал для полузащитника "Зенита" первым за сборную России.
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