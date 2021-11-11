Карпин остался доволен игрой Сафонова в матче со сборной Кипра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остался доволен игрой вратаря Матвея Сафонова в матче против команды Кипра. Об этом тренер рассказал журналистам.

Сборная России победила команду Кипра со счетом 6:0, матч прошел в четверг на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. В первом тайме Сафонов отразил опасный удар после подачи с углового.

"Естественно доволен и Сафоновым, и [Маринато] Гилерме. Всего один гол пропустили за эти три игры, - сказал Карпин. - Это работа вратаря такие мячи отбивать".

Также Карпин рассказал, почему в заявку на матч не попал защитник Федор Кудряшов. "Кудряшов не попал в заявку, потому что есть у нас [Вячеслав] Караваев, который может и на том, и на другом фланге сыграть", - добавил тренер.