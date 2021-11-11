Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Карпин остался доволен игрой Сафонова в матче со сборной Кипра

ТАСС
1 час назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остался доволен игрой вратаря Матвея Сафонова в матче против команды Кипра. Об этом тренер рассказал журналистам.

Сборная России победила команду Кипра со счетом 6:0, матч прошел в четверг на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. В первом тайме Сафонов отразил опасный удар после подачи с углового.

"Естественно доволен и Сафоновым, и [Маринато] Гилерме. Всего один гол пропустили за эти три игры, - сказал Карпин. - Это работа вратаря такие мячи отбивать".

Также Карпин рассказал, почему в заявку на матч не попал защитник Федор Кудряшов. "Кудряшов не попал в заявку, потому что есть у нас [Вячеслав] Караваев, который может и на том, и на другом фланге сыграть", - добавил тренер.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Гандбол,Матвей Сафонов,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители