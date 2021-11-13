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Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла

Lenta.ruиещё 7
1 час назад
Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче группового этапа Кубка Карьяла. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Хельсинки. Российская сборная уступила со счетом 2:4. В составе россиян заброшенными шайбами отметились Артем Галимов и Матвей Мичков, который стал самым молодым автором гола в истории сборных СССР и России. Он поразил ворота соперника в возрасте 16 лет.

В шведской сборной шайбы забросили Антон Бенгтссон и Антон Ландер. Также дубль оформил Карл Клингберг.

Сборная России потерпела второе поражение подряд в рамках Кубка Карьяла. Шведы лидируют в группе, имея в своем активе шесть очков после двух встреч.

Гандбол,Артем Галимов,Антон Бенгтссон,Антон Ландер,Карл Клингберг,СБОРНАЯ РОССИИ,
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