Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче группового этапа Кубка Карьяла. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Хельсинки. Российская сборная уступила со счетом 2:4. В составе россиян заброшенными шайбами отметились Артем Галимов и Матвей Мичков, который стал самым молодым автором гола в истории сборных СССР и России. Он поразил ворота соперника в возрасте 16 лет.

В шведской сборной шайбы забросили Антон Бенгтссон и Антон Ландер. Также дубль оформил Карл Клингберг.