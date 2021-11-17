С кем сборная России сыграет в стыках ЧМ-2022. Окончательный расклад

Уже в полуфинале можем нарваться на Роберта Левандовского.
Во вторник определились все участники стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2022. Сразу о главном: первым соперником сборной России станет кто-то из этих команд: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия. А если россияне выиграют в полуфинале, то число потенциальных оппонентов увеличится еще на пять команд. Вот они: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. Ещё в стыковые матчи пробилась Украина, но с ней Россию при жеребьёвке разведут.
Теперь давайте разберёмся во всём подробнее. Сначала в очередной раз напомним про формат стыков.
Окончательно все участники стыков определились 16 ноября, когда были сыграны последние матчи в группах D, E и G.
В группе D за место в плей-офф боролись Финляндия и Украина. Финны, перед последним туром опережавшие украинцев на два очка, уступили Франции (0:2). Украина же свой шанс использовала, победив на выезде Боснию и Герцеговину (2:0). В итоге — второе место в группе и попадание в стыки.
В группе G занять второе место могли сразу три сборные — Нидерланды, Турция и Норвегия. В последнем туре Нидерланды победили норвежцев (2:0), сохранили первое место и завоевали прямую путёвку на ЧМ-2022. В стыки отправилась Турция, обыгравшая Черногорию (2:1).
В группе Е заранее было известно, что в стыках будут Уэльс и Чехия. Кто бы ни финишировал третьим, попадал в плей-офф из Лиги наций. Третьей оказалась Чехия. А вот Уэльс набрал важное очко в матче с Бельгией (1:1). Это позволило валлийцам стать одной из сеяных команд.
Анализировать силу возможных соперников сборной России по полуфиналу нам ещё предстоит. Но просто нашим в любом случае не будет.