С кем сборная России сыграет в стыках ЧМ-2022. Окончательный расклад

Уже в полуфинале можем нарваться на Роберта Левандовского.

Во вторник определились все участники стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2022. Сразу о главном: первым соперником сборной России станет кто-то из этих команд: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия. А если россияне выиграют в полуфинале, то число потенциальных оппонентов увеличится еще на пять команд. Вот они: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. Ещё в стыковые матчи пробилась Украина, но с ней Россию при жеребьёвке разведут.

Видео дня

Теперь давайте разберёмся во всём подробнее. Сначала в очередной раз напомним про формат стыков.

В стыковые матчи вышли 12 команд. Из них 10 — это сборные, которые стали вторыми в своих отборочных группах, ещё две — из Лиги наций. Все они поборются за 3 путёвки на ЧМ-2022.

26 ноября в 19:00 по московскому времени в Цюрихе пройдет жеребьёвка. 12 команд разобьют на 6 полуфинальных пар. Победители полуфиналов в трёх финальных матчах разыграют три путёвки на чемпионат мира.

Жеребьёвка будет проходить с учётом посева. Шесть лучших команд из занявших вторые места в отборочных группах стали сеяными, остальные четыре (плюс две из Лиги наций) — несеяными.

Каждая команда во время жеребьёвки узнает не только соперника по полуфиналу, но и потенциальных оппонентов в финале. То есть будут сформированы три мини-турнира из двух полуфиналов и финала.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года на полях сеяных сборных, финалы — 29 марта. Хозяев трёх решающих матчей определит дополнительная жеребьёвка.

Вот так выглядит финальный список команд, занявших вторые места в отборочных группах, с учётом их результатов.

Окончательно все участники стыков определились 16 ноября, когда были сыграны последние матчи в группах D, E и G.

В группе D за место в плей-офф боролись Финляндия и Украина. Финны, перед последним туром опережавшие украинцев на два очка, уступили Франции (0:2). Украина же свой шанс использовала, победив на выезде Боснию и Герцеговину (2:0). В итоге — второе место в группе и попадание в стыки.

В группе G занять второе место могли сразу три сборные — Нидерланды, Турция и Норвегия. В последнем туре Нидерланды победили норвежцев (2:0), сохранили первое место и завоевали прямую путёвку на ЧМ-2022. В стыки отправилась Турция, обыгравшая Черногорию (2:1).

В группе Е заранее было известно, что в стыках будут Уэльс и Чехия. Кто бы ни финишировал третьим, попадал в плей-офф из Лиги наций. Третьей оказалась Чехия. А вот Уэльс набрал важное очко в матче с Бельгией (1:1). Это позволило валлийцам стать одной из сеяных команд.