Главный тренер сборной России Карпин назвал себя идиотом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал себя идиотом, комментируя итоги отборочного матча к чемпионату мира по футболу против Хорватии. "Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом – что ребята успокоятся. Поражение заслуженное", - сказал Карпин на YouTube-канале "Коммент.Шоу". Встреча между сборными Хорватии и России, прошедшая в Сплите 14 ноября, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом на 81-й минуте отметился Федор Кудряшов. По итогам отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная России, набравшая 22 очка, заняла второе место в группе H. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира. Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Хорватии.