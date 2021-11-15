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Главный тренер сборной России Карпин назвал себя идиотом

Газета.Ru
56 минут назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал себя идиотом, комментируя итоги отборочного матча к чемпионату мира по футболу против Хорватии. "Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом – что ребята успокоятся. Поражение заслуженное", - сказал Карпин на YouTube-канале "Коммент.Шоу". Встреча между сборными Хорватии и России, прошедшая в Сплите 14 ноября, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом на 81-й минуте отметился Федор Кудряшов. По итогам отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная России, набравшая 22 очка, заняла второе место в группе H. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира. Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Хорватии.

Главный тренер сборной России Карпин назвал себя идиотом
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Гандбол,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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