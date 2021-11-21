Карпин сообщил, что будет тренировать сборную России в стыковых матчах

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Отечественный специалист будет готовить национальную команду к стыковым матчам ЧМ-2022, которые пройдут в марте.

Наставник сборной России Валерий Карпин сообщил о том, что он продолжит занимать пост главного тренера национальной команды.

Отметим, что 52-летний специалист руководит сборной с июля этого года. При нем команда одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

– Вопрос закрыт положительно. Не знаю для кого, но положительно. Все окей, готовимся к стыкам, – сказал Карпин в эфире программы «Коммент.Шоу».