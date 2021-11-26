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Карпин — о составе сборной России: «Не знаю пока, сколько вызову»

Спорт-Экспресс
41 минуту назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько игроков вызовет на сбор национальной команды перед стыковыми матчами ЧМ-2022.

— Вы определились, какое количество игроков вызовете на сбор? И как учтете дисквалификации Смолова и Головина?

— Это будет примерно через 4 месяца... Не знаю пока, сколько вызову. Не думаю, что более 27 человек. И думать сейчас, кем заменить — посмотрим, кто будет в каком состоянии.

Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.

Гандбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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