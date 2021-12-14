Женская сборная России по гандболу проиграла Франции в матче ЧМ

Женская сборная России по гандболу проиграла команде из Франции в матче чемпионата мира. Встреча группы 1 завершилась со счетом 33:28 (17:12), сообщает РИА «Новости».

Фото: «Мир 24» / Николай Костюшин (МТРК «Мир») «Мир 24» / Николай Костюшин (МТРК «Мир»)

Среди россиянок лучшие результаты показали Юлия Манагарова (пять мячей) и Карина Сабирова (четыре мяча). Сборная России заняла второе место в группе, за плечами у команды три победы, одна ничья и одно поражение.

Российским гандболисткам предстоит матч с соперницами из Норвегии (победитель группы 2) в 1/4 финала ЧМ. Игра состоится 15 декабря.