Женская сборная России по гандболу проиграла Франции в матче ЧМ

Женская сборная России по гандболу проиграла команде из Франции в матче чемпионата мира. Встреча группы 1 завершилась со счетом 33:28 (17:12), сообщает РИА «Новости».
Среди россиянок лучшие результаты показали Юлия Манагарова (пять мячей) и Карина Сабирова (четыре мяча). Сборная России заняла второе место в группе, за плечами у команды три победы, одна ничья и одно поражение.
Российским гандболисткам предстоит матч с соперницами из Норвегии (победитель группы 2) в 1/4 финала ЧМ. Игра состоится 15 декабря.
Напомним, на прошлой неделе женская сборная России по гандболу обыграла Черногорию в матче группового этапа ЧМ. Команда досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира.