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33 минуты назад

Женская сборная России по гандболу проиграла Франции в матче ЧМ

Женская сборная России по гандболу проиграла команде из Франции в матче чемпионата мира. Встреча группы 1 завершилась со счетом 33:28 (17:12), сообщает РИА «Новости».

Женская сборная России по гандболу проиграла Франции в матче ЧМ
Фото: «Мир 24» / Николай Костюшин (МТРК «Мир»)«Мир 24» / Николай Костюшин (МТРК «Мир»)

Среди россиянок лучшие результаты показали Юлия Манагарова (пять мячей) и Карина Сабирова (четыре мяча). Сборная России заняла второе место в группе, за плечами у команды три победы, одна ничья и одно поражение.

Российским гандболисткам предстоит матч с соперницами из Норвегии (победитель группы 2) в 1/4 финала ЧМ. Игра состоится 15 декабря.

Напомним, на прошлой неделе женская сборная России по гандболу обыграла Черногорию в матче группового этапа ЧМ. Команда досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Гандбол,Юлия Манагарова,Карина Сабирова,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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