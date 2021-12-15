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1 час назад

Гандболистка сборной Ирана бесследно пропала на чемпионате мира

Гандболистка сборной Ирана Шагайег Бапири исчезла из расположения сборной на чемпионате мира. Об этом сообщает датское издание Sport.tv2.dk.

Гандболистка сборной Ирана бесследно пропала на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30-летняя спортсменка скрылась в неизвестном направлении и признана бесследно пропавшей. Это подтвердила Международная федерация гандбола. Шагайег выступала за иранскую сборную на чемпионате мира в Испании под 13-м номером. Ранее на этом же турнире пропали четыре игрока сборной Камеруна.

15 декабря иранки обыграли сборную Китая со счётом 10:0 и заняли итоговое 31-е место на ЧМ.

Российская сборная продолжает бороться за медали и 15 декабря сыграет против сборной Норвегии в четвертьфинале турнира. Победители этого матча сразятся с хозяйками турнира, сборной Испании.

Гандбол,
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