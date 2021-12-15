Гандболистка сборной Ирана бесследно пропала на ЧМ

Гандболистка сборной Ирана Шагайег Бапири исчезла из расположения сборной на чемпионате мира. Об этом сообщает датское издание Sport.tv2.dk.

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30-летняя спортсменка скрылась в неизвестном направлении и признана бесследно пропавшей. Это подтвердила Международная федерация гандбола. Шагайег выступала за иранскую сборную на чемпионате мира в Испании под 13-м номером. Ранее на этом же турнире пропали четыре игрока сборной Камеруна.

15 декабря иранки обыграли сборную Китая со счётом 10:0 и заняли итоговое 31-е место на ЧМ.