Молодёжная сборная России по хоккею проиграла национальной команде Канады в контрольном матче перед стартом Молодёжного чемпионата мира 2022 года.

Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе российской команды забитыми шайбами отметились Никита Чибриков, Александр Пашин и Матвей Мичков, оформивший в матче дубль.

Напомним, что МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со Швецией в стартовом матче турнира.