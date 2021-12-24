Молодёжная сборная России по хоккею проиграла национальной команде Канады в контрольном матче перед стартом Молодёжного чемпионата мира 2022 года.
Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
В составе российской команды забитыми шайбами отметились Никита Чибриков, Александр Пашин и Матвей Мичков, оформивший в матче дубль.
Напомним, что МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со Швецией в стартовом матче турнира.
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