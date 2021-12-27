В Федерации хоккея России прокомментировали поражение от Швеции на МЧМ-2022

В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали поражение отечественных хоккеистов от сборной Швеции (3:6) в первом матче на молодежном чемпионате мира - 2022 в Канаде. "Молодежка стартовала на чемпионате мира матчем против шведов — создавали моменты, трижды забросили, но все же проиграли. Но это только первый матч, а до второго меньше суток — сборная проведет его 28 декабря в 00:30 по мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал", — говорится в сообщении ФХР на официальной странице ВКонтакте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Молодежный чемпионат мира — 2022 Группа В Россия — Швеция — 3:6. Голы: 0:1 — Олауссон (Хольц, Гранс) — 05:24; 0:2 — Эдвинссон — 27:39 0:3 — Андре (Гранс, Эклунд) — 34:16; 1:3 — Свечков (Чибриков, Танков) — 36:28; 1:4 — Хольц (Эклунд, Андре) — 43:26; 2:4 — Мичков (Демидов) — 44:45; 3:4 — Мичков (Смирнов, Демидов) — 45:26; 3:5 — Нидербах (Торгерссон) — 51:37; 3:6 — Юнгман — 59. Ранее сообщалось, что сборная Швеции поразила ворота России в четырех разных форматах на МЧМ-2022.