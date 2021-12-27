Okko представляет функцию переключения камер в футбольных трансляциях

Сегодня, 27 декабря, Okko первым из ОТТ-сервисов в России открывает возможность переключения между камерами во время просмотра футбольных матчей. Теперь пользователи смогут сами режиссировать трансляции, выбирая точки обзора. Подписчикам Okko Спорт будут доступны пять камер: стандартная динамическая, тактическая широкоугольная, направленная в центр поля, камера за воротами, а также две камеры в штрафных зонах. Функция переключения камер в Okko Спорт будет открыта для избранных матчей английской Премьер-лиги c 19 тура при просмотре через веб-браузер. Карточки матчей с возможностью выбора альтернативных точек обзора на okko.sport отмечены стикером «выбор камеры». «Когда-то Okko стал одним из первых сервисов в мире, запустивших спортивные трансляции на OTT-платформе. С тех пор мы добавили огромное количество функций, – от возможности выбора звуковой дорожки и переключения между матчами до live-трансляций в 4K, и расширили продуктовое предложение до мультиспортивного сервиса, в котором представлены футбол, MMA, теннис и баскетбол. Сегодня мы продолжаем историю спортивных инноваций, открывая нашим пользователям функцию переключения между камерами во время просмотра матчей английской Премьер-лиги. Уверен, подписчики оценят возможность лично режиссировать трансляции, выбирая точки обзора», — отметил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа. Okko Спорт – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем английской Премьер-лиги, чемпионата Испании, Кубка Италии, MLS, Кубка и чемпионата Аргентины, отборочных матчей КОНКАКАФ к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Okko Спорт является эксклюзивным вещателем Лиги наций УЕФА в сезонах-2022/2023, 2024/2025 и 2025/2026 и европейских квалификационных матчей к чемпионату Европы по футболу 2024 и 2028 года, а также к чемпионату мира по футболу 2026. Okko также покажет товарищеские матчи, проводимые под эгидой УЕФА в период с 1 июня 2022 года до чемпионата Европы по футболу 2028. Okko Спорт эксклюзивно показывает Кубок Европы по баскетболу, MMA-турниры Bellator, Brave CF, PFL, теннисные турниры ATP 250 и WTA 250, 500, 1000.