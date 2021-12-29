Отец Матвея Мичкова: Есть подозрение, что положительные тесты - это провокация

23:14, 29 декабря 2021, автор: Бесков В.Отец Матвея Мичкова: Есть подозрение, что положительные тесты - это провокацияСборная России - вторая на молодёжном чемпионате мира получившая техническое поражение Источник фото: ФХРВторой ковидный тест нападающего молодёжной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал отрицательный результат.Об этом сообщил его отец Андрей Мичков. После того как первый тест оказался положительным, сборной России засчитали техническое поражение в матче чемпионата мира против Словакии (0:1)."Сейчас сделали ещё один тест, будем отталкиваться от его результатов", - сказал Мичков-старший в беседе со "Спорт-Экспрессом".Он допустил, что сложившаяся ситуация стала результатом провокации: накануне несколько положительных тестов сдали хоккеисты США и получили техническое поражение от Словакии."У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус - у капитана и у ключевых игроков сборной", - объяснил Андрей Мичков.