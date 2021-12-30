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30 декабря

Каррено-Буста — об ATP Cup: «Очень важно иметь хорошую команду, у Испании она есть»

20-я ракетка мира Пабло Каррено-Буста поделился мнением о составе Испании на ATP Cup.

Каррено-Буста — об ATP Cup: «Очень важно иметь хорошую команду, у Испании она есть»
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс

«На этих соревнованиях в розыгрыше три очка. Очень важно иметь хорошую команду, а не только хорошего №1, — приводит слова теннисиста сайт ATP. — Я думаю, что в данном случае у Испании очень хорошая команда. Хороший №1 в лице Роберто, а также №2, 3, 4 и 5. Мы знаем, что игрок №2 очень важен. На мне большая ответственность, потому что мы знаем, что у всех соперников в качестве №1 игроки топ-10 или около того. Нам нужно выиграть первое очко, чтобы повести в счете».

Каррено-Буста будет вторым номером сборной Испании, а лидером — Роберто Баутиста-Агут.

Командный турнир ATP Cup с участием 16 сборных пройдет в Сиднее с 1 по 9 января.

Гандбол,Роберто Баутиста-агут,
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