«На этих соревнованиях в розыгрыше три очка. Очень важно иметь хорошую команду, а не только хорошего №1, — приводит слова теннисиста сайт ATP. — Я думаю, что в данном случае у Испании очень хорошая команда. Хороший №1 в лице Роберто, а также №2, 3, 4 и 5. Мы знаем, что игрок №2 очень важен. На мне большая ответственность, потому что мы знаем, что у всех соперников в качестве №1 игроки топ-10 или около того. Нам нужно выиграть первое очко, чтобы повести в счете».