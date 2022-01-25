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2 часа назад

Сборная России по гандболу завершила выступление на чемпионате Европы поражением от немцев

Сборная России проиграла команде Германии со счетом 29:30 в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу. Встреча прошла в Словакии.

Россия проиграла Германии на ЧЕ по гандболу
Фото: EPAEPA

Сборные России и Германии выступали в группе 2, в полуфинал выходят две лучшие команды из группы. Россияне потеряли шансы на выход в полуфинал турнира по итогам прошлого матча, а в основном раунде не сумели одержать ни одной победы. Ранее российская команда уступила шведам (23:29) и испанцам (25:26), а также сыграла вничью с поляками (29:29). Первое место в группе занимает команда Испании (8 очков; 5 игр), далее идут сборные Норвегии (6; 4), Швеции (6; 4), Германии (4; 5), России (3; 5) и Польши (1; 5).

На предварительном этапе россияне одержали победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27) и с первого места в группе F вышли в основной раунд. Второе место заняли норвежцы, которые также пробились в следующую стадию. Результат матча между командами России и Норвегии учтен в турнирной таблице основного раунда.

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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