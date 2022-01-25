Россия проиграла Германии на ЧЕ по гандболу

Сборные России и Германии выступали в группе 2, в полуфинал выходят две лучшие команды из группы. Россияне потеряли шансы на выход в полуфинал турнира по итогам прошлого матча, а в основном раунде не сумели одержать ни одной победы. Ранее российская команда уступила шведам (23:29) и испанцам (25:26), а также сыграла вничью с поляками (29:29). Первое место в группе занимает команда Испании (8 очков; 5 игр), далее идут сборные Норвегии (6; 4), Швеции (6; 4), Германии (4; 5), России (3; 5) и Польши (1; 5).