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2 часа назад

Ушаков: попытки сорвать визиты в Москву лидеров Аргентины и Бразилии не увенчаются успехом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Оказываемое Вашингтоном давление на президента Аргентины Альберто Фернандеса и президента Бразилии Жаира Болсонару не сможет повлиять на их планы посетить Москву с визитом. Об этом заявил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы считаем, что здесь попытки каких-то серьезных помех [со стороны] наших оппонентов не повлияют на то, что визиты будут осуществлены и будут полезными для наших трех стран", - сказал он.

В понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии опубликовала информацию о том, что власти США оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмена запланированного на февраль визита ее президента Жаира Болсонару в Москву. Как уточняет издание, цель таких усилий Вашингтона заключается в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины.

В начале декабря прошлого года Болсонару анонсировал визит в российскую столицу по приглашению Путина. Тогда глава республики отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение "углублять отношения с Россией".

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