Канадские хоккеистки спустя час вышли на матч со сборной России

Женская сборная Канады по хоккею вышла на матч с командой России на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине на час позже изначально запланированного времени старта игр, передает РИА Новости. Команды двух стран играют в медицинских масках.

Изначально встреча должна была начаться в 12:10 по местному времени, однако канадская команда не вышла на площадку в указанные сроки, из-за чего игра была перенесена.

Встреча группы А проходит в понедельник. Игра изначально должна была начаться в 7:10 мск, однако канадская команда не вышла на площадку в указанное время. Российская сборная ожидала своего соперника на площадке в течение 20 минут, а затем отправилась в раздевалку. По информации TSN, сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус российских хоккеисток.