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Олимпиада-2022
3 часа назад

Тренер сборной Швеции назвал двух «самых опасных» игроков в команде России

Спорт день за днемиещё 5

<p> Тренер сборной Швеции по хоккею Маркус Рагнарссон назвал сильные черты команды России перед полуфинальным матчем Олимпиады-2022 в Пекине. </p> <p class="visual-quote"> «В сборной России выделю Гусева и Шипачева. Два очень сильных нападающих. Они всегда создают опасность, выходят на лед, нельзя давать им пространства. Они очень хороши в игре «один на один». Отмечу, что в сборной России и много хороших защитников. Команда плотно играет в защите, у нее хороший вратарь», – приводит слова Рагнарссона Sport24. </p> <p> Шведский тренер отметил, что игра с россиянами будет тяжелой.<br> <br> На текущих Олимпийских играх Вадим Шипачев – капитан сборной России. Свой первый и пока единственный гол он забил в четвертьфинале против Дании. Никита Гусев самостоятельно шайбу еще не забросил, чаще он выступает в роли ассистента. На его счету в Пекине пять результативных передач.<br> <br> Сегодня, 17 февраля, Россия встретится со сборной Швеции в полуфинале олимпийского турнира. В последний раз команды играли в декабре 2021 года на Кубке Первого канала, тогда россияне оказались сильнее (1:0). Сегодняшняя встреча начнется в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют сборные Словакии и Финляндии. </p>

Тренер сборной Швеции назвал двух «самых опасных» игроков в команде России
Фото: NIKOLAY MURATKIN/GETTY IMAGESNIKOLAY MURATKIN/GETTY IMAGES
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