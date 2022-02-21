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21 февраля

Главный тренер сборной Польши встретился с Крыховяком на сборах «Краснодара»

Чемпионат.comиещё 5

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич посетил зимние сборы «Краснодара», где встретился с полузащитником команды Гжегожем Крыховяком. Фотография встречи опубликована в «твиттере» сборной Польши.

Главный тренер сборной Польши встретился с Крыховяком на сборах «Краснодара»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, сборной Польши 24 марта предстоит провести матч со сборной России в рамках полуфинала стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Победитель пары в финале мини-турнира встретится со сборной Швеции или Чехии.

32-летний Крыховяк перешёл в «Краснодар» в августе 2021 года из «Локомотива» за € 4 млн. В нынешнем сезоне польский полузащитник в 15 матчах Российской Премьер-Лиги забил четыре гола и отдал три голевые передачи. На его счету также гол в одной игре Кубка России.

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