Европейская федерация гандбола отменила матчи на Украине

Таким образом, матч мужской Лиги чемпионов между украинским «Мотором» и французским «ПСЖ» состоится 1 марта на нейтральной территории – в словацком Прешове. Там же 3 марта «Мотор» сыграет с испанской «Барселоной». При этом ближайшие матчи женской украинской сборной в рамках отбора к Евро-2022 перенесены в Чехию на 4 и 5 марта.