Винисиус забил 1-й гол за сборную Бразилии. Он отличился в матче с Чили на «Маракане»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор впервые в карьере забил за сборную Бразилии.

21-летний игрок отличился в концовке первого тайма в матче с Чили, забив с передачи Антони и удвоив преимущество своей команды. Это был его 12-й матч в футболке национальной сборной.

Напомним, в ночь на 25 марта состоялся матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Бразилии принимала Чили. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Победу одержали хозяева — 4:0.

Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Команда одержала вторую победу подряд. Чилийцы находятся на седьмой строчке. В их активе 19 баллов. В следующем туре бразильцы сыграют с Боливией в гостях, а сборная Чили на домашнем стадионе встретится с Уругваем.