Хорватского гандболиста забили до смерти

Хорватский гандболист Денис Тот погиб в результате жестокого избиения хулиганами. Инцидент произошёл в минувший четверг утром в городе Скопье (Северная Македония). Спортсмен был доставлен в больницу и скончался на следующий день в полдень, не выходя из комы, сообщает jutarnji.hr.