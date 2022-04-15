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5 часов назад

ХОРВАТСКОГО ГАНДБОЛИСТА ДО СМЕРТИ ИЗБИЛИ В СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ

Чемпионат.com

Хорватский гандболист Денис Тот погиб в результате жестокого избиения хулиганами. Инцидент произошёл в минувший четверг утром в городе Скопье (Северная Македония). Спортсмен был доставлен в больницу и скончался на следующий день в полдень, не выходя из комы, сообщает jutarnji.hr.

Хорватского гандболиста забили до смерти
Фото: ТАССТАСС

Изначально медики не установили насильственных действий, однако позже стало известно, что причиной смерти стали черепно-мозговые травмы, полученные от ударов ногами. Всем троим подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве.

«По моей информации, зачинщик всё ещё находится в розыске. Он первым нанёс удар гандболисту, который даже не пытался защищаться, после чего двое других нанесли ему удары ногами по голове», — прокомментировал новость прокурор Скопье.

Гандбол,
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