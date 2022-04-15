Стали известны подробности убийства хорватского гандболиста

Министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовский прокомментировал известие о трагической гибели хорватского гандболиста Дениса Тота.
Напомним, ранее стало известно, что в минувший четверг спортсмен после избиения тремя хулиганами был доставлен в больницу города Скопье (столица Северной Македонии), где на следующий день скончался от черепно-мозговых травм.
По словам чиновника, причиной конфликта могла стать девушка.
«Мы восстановили событие по записи, и, судя по заявлениям людей, там присутствовавших, причиной конфликта могли послужить отношения потерпевшего с девушкой», — сказал Спасовский в интервью изданию jutarnji.hr.
Также министр подтвердил, что погибший и девушка были знакомы лично.