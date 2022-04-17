Глава Еврокомиссии назвала дефолт в России вопросом времени

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции приведут к дефолту в России. Об этом она сообщила в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, которую цитирует ТАСС.

Политик отметила, что, по прогнозам, валовой внутренний продукт в России снизится на 11 процентов, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов. Кроме того, собеседница издания назвала государственное банкротство страны вопросом времени.

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70 процентов», — заявила глава ЕК.