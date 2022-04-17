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3 часа назад

Глава Еврокомиссии назвала дефолт в России вопросом времени

Lenta.ruиещё 2

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции приведут к дефолту в России. Об этом она сообщила в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, которую цитирует ТАСС.

Глава Еврокомиссии назвала дефолт в России вопросом времени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Политик отметила, что, по прогнозам, валовой внутренний продукт в России снизится на 11 процентов, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов. Кроме того, собеседница издания назвала государственное банкротство страны вопросом времени.

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70 процентов», — заявила глава ЕК.

Ранее в апреле Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций рассматривает введение мер в отношении банковского и энергетического сектора России. По словам фон дер Ляйен, страны ЕС сейчас «разрабатывают умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций затронуть также российскую нефть.

Гандбол,Еврокомиссия,ЕС,
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