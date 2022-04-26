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54 минуты назад

Кьеллини летом завершит карьеру в сборной Италии

Евро-футбол.Руиещё 4

Опытнейший итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини собирается летом завершить свою карьеру в национальной команде.

Кьеллини рассматривает варианты продолжения карьеры в МЛС
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 37-летний итальянский футболист принял решение этим летом завершить свою карьеру в итальянской сборной. Свой последний матч в футболке «скуадры адзурры» защитник проведёт первого июня в поединке с Аргентиной. Напомним, что Кьеллини выступает за национальную команду с 2004 года.

В составе итальянской сборной Джорджо Кьеллини провёл 114 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

Гандбол,Фабрицио Романо,
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