Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+28° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
3 часа назад

Гандболистки "Ростов-Дона" в седьмой раз выиграли чемпионат России

ТАССиещё 4

Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 28:29 проиграл столичному ЦСКА во втором матче финала чемпионата России по гандболу и стал победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье в Москве.

Гандболистки "Ростов-Дона" в седьмой раз выиграли ЧР
Фото: Федерация гандбола РоссииФедерация гандбола России

Первая игра завершилась победой "Ростов-Дона" со счетом 27:22. Клуб из Ростова-на-Дону одержал победу по итогам двух матчей.

Тольяттинская "Лада" завоевала бронзовые медали чемпионата, обыграв во втором матче звенигородскую "Звезду" дома со счетом 28:27, первая игра завершилась победой "Звезды" (31:30). "Лада" одержала победу по сумме двух матчей благодаря большему количеству забитых мячей в гостях.

ЦСКА и "Ростов-Дон" во второй раз подряд вышли в финал чемпионата России. В прошлом сезоне победителем турнира стал ЦСКА (30:23, 26:29). "Ростов-Дон" стал победителем турнира в седьмой раз, ранее клуб выигрывал чемпионат России в 1994, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Рекордсменом по числу титулов чемпиона России является "Динамо" из Волгограда (12 побед). "Ростов-Дон" вышел на второе место по числу побед в турнире, у "Лады" шесть побед, у "Звезды", "Астраханочки" и ЦСКА - по одной.

Гандбол,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители