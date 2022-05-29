Гандболистки "Ростов-Дона" в седьмой раз выиграли ЧР

Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 28:29 проиграл столичному ЦСКА во втором матче финала чемпионата России по гандболу и стал победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье в Москве.
Первая игра завершилась победой "Ростов-Дона" со счетом 27:22. Клуб из Ростова-на-Дону одержал победу по итогам двух матчей.
Тольяттинская "Лада" завоевала бронзовые медали чемпионата, обыграв во втором матче звенигородскую "Звезду" дома со счетом 28:27, первая игра завершилась победой "Звезды" (31:30). "Лада" одержала победу по сумме двух матчей благодаря большему количеству забитых мячей в гостях.
ЦСКА и "Ростов-Дон" во второй раз подряд вышли в финал чемпионата России. В прошлом сезоне победителем турнира стал ЦСКА (30:23, 26:29). "Ростов-Дон" стал победителем турнира в седьмой раз, ранее клуб выигрывал чемпионат России в 1994, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.
Рекордсменом по числу титулов чемпиона России является "Динамо" из Волгограда (12 побед). "Ростов-Дон" вышел на второе место по числу побед в турнире, у "Лады" шесть побед, у "Звезды", "Астраханочки" и ЦСКА - по одной.