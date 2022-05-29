Вяхирева рассказала, планирует ли продолжать карьеру

«Я не знаю, как можно предсказать такие моменты. Как можно говорить о будущем? Сейчас ситуация очень непонятная, я в принципе ничего не могу сказать по поводу следующего сезона. Как я сказала до этого, хочу, чтобы это длилось как можно дольше. Больше всего хочу дальше получать этот адреналин от гандбола. А как всё сложится – увидим», — сказала Вяхирева на пресс-конференции.