Манагарова назвала предателями покинувших «Ростов» легионеров

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) по гандболу, россиянка Юлия Манагарова жёстко высказалась в социальных сетях о легионерах, покинувших клуб «Ростов-Дон» в начале года из-за ситуации на Украине.

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В частности, Манагарова упомянула француженок Грас Заади и Эдуарду Аморим и шведку Анну Лагерквист.

«Спасибо Заади, Лагерквист, Аморим и Юханссону (Пер Юханссон, бывший тренер «Ростова». – Прим. «Чемпионата»), мы победили. Ещё раз, СПАСИБО предателям Заади, Лагерквист, Аморим и Юханссону», – написала Манагарова.

Победительница Олимпиады в Токио Грас Заади вернулась на родину и теперь будет выступать за клуб «Мец». Аморим, чемпионка мира 2013 года, перебралась в румынский «Бухарест», Лагерквист перешла во французский «Нант».