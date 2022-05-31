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1 час назад

Серебряный призёр ОИ-2020 Манагарова назвала предателями легионеров, покинувших «Ростов»

Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) по гандболу, россиянка Юлия Манагарова жёстко высказалась в социальных сетях о легионерах, покинувших клуб «Ростов-Дон» в начале года из-за ситуации на Украине.

Манагарова назвала предателями покинувших «Ростов» легионеров
Фото: ТАССТАСС

В частности, Манагарова упомянула француженок Грас Заади и Эдуарду Аморим и шведку Анну Лагерквист.

«Спасибо Заади, Лагерквист, Аморим и Юханссону (Пер Юханссон, бывший тренер «Ростова». – Прим. «Чемпионата»), мы победили. Ещё раз, СПАСИБО предателям Заади, Лагерквист, Аморим и Юханссону», – написала Манагарова.

Победительница Олимпиады в Токио Грас Заади вернулась на родину и теперь будет выступать за клуб «Мец». Аморим, чемпионка мира 2013 года, перебралась в румынский «Бухарест», Лагерквист перешла во французский «Нант».

В минувшем сезоне-2021/2022 «Ростов-Дон» в девятый раз стал победителем чемпионата страны.

Гандбол,
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