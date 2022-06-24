Чемпионат России по гандболу становится международным

Женский гандбольный клуб из Китая, который будет выступать в российской Суперлиге, получил название "Феникс". Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао.

Фото: ТАСС ТАСС

"Феникс" пополнит российскую Суперлигу в рамках соглашения о сотрудничестве между гандбольными федерациями России и Китая. Ожидается, что команда будет базироваться в Москве.

"Клуб получил название "Феникс". Я бы хотела, чтобы он представлял не конкретный китайский город, а олицетворял бы нашу культуру и женскую силу. Феникс - это история про восставшую из пепла птицу", - сказала Ван Тао.

Председатель Китайской гандбольной ассоциации отметила, что команда будет сформирована из лучших гандболитсток Китая. "Средний возраст команды будет 20 лет", - отметила она.