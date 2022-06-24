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1 час назад

Стало известно название китайского гандбольного клуба, который будет играть в России

ТАССиещё 2

Женский гандбольный клуб из Китая, который будет выступать в российской Суперлиге, получил название "Феникс". Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао.

Чемпионат России по гандболу становится международным
Фото: ТАССТАСС

"Феникс" пополнит российскую Суперлигу в рамках соглашения о сотрудничестве между гандбольными федерациями России и Китая. Ожидается, что команда будет базироваться в Москве.

"Клуб получил название "Феникс". Я бы хотела, чтобы он представлял не конкретный китайский город, а олицетворял бы нашу культуру и женскую силу. Феникс - это история про восставшую из пепла птицу", - сказала Ван Тао.

Председатель Китайской гандбольной ассоциации отметила, что команда будет сформирована из лучших гандболитсток Китая. "Средний возраст команды будет 20 лет", - отметила она.

В предстоящем сезоне российской Суперлиги сыграют 13 команд, в настоящее время Федерация гандбола России составляет календарь на предстоящий сезон.

Гандбол,
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