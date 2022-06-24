ЦСКА подписал двух китайских игроков

"Для меня огромная честь войти в состав такого известного клуба, - сказал Ван Цюань. - Конечно, я сделаю все возможное для того, чтобы помочь команде достигнуть высоких результатов. Хочу заверить всех, что буду бороться до последнего. Хочу пожелать российско-китайскому сотрудничеству достичь больших результатов, причем не только в спорте".