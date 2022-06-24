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1 час назад

Два китайских гандболиста заключили контракты с московским ЦСКА

ТАССиещё 1

Китайские гандболисты Ван Цюань и Се Цинлун перешли в московский ЦСКА. Контракты с игроками были подписаны на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

ЦСКА подписал двух китайских игроков
Фото: РИА Спорт РИА Спорт

"Для меня огромная честь войти в состав такого известного клуба, - сказал Ван Цюань. - Конечно, я сделаю все возможное для того, чтобы помочь команде достигнуть высоких результатов. Хочу заверить всех, что буду бороться до последнего. Хочу пожелать российско-китайскому сотрудничеству достичь больших результатов, причем не только в спорте".

ЦСКА является четырехкратным серебряным призером чемпионатов России.

Гандбол,
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