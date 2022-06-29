Российско-китайское гандбольное сотрудничество вышло на новый уровень

Российско-китайское гандбольное сотрудничество выходит на новый уровень. На днях Федерация гандбола России и Китайская гандбольная ассоциация поделились результатами совместной работы.

Фото: Torres Torres

Китайская делегация прибыла в Россию в начале апреля и сразу приступила к тренировкам. В каждой стране свои особенности игры, но обмен опытом положительно сказался на уровне спортсменов.

Ключевым достижением на данном этапе стало создание китайского женского клуба. Он получил название «Феникс». Первые игры ждут спортсменок из КНР уже в следующем сезоне чемпионата России. В новую команду войдут лучшие гандболистки страны.

«Мы провели серьезный отбор в Китае. Трое из выбранных гандболисток хорошо себя показали в последних Азиатских играх, а остальные – впервые приехали в Россию для участия в Суперлиге. Средний возраст команды – 20 лет», – сказал Ван Тао, председатель Китайской гандбольной ассоциации.

Во время встречи прошла церемония подписания контрактов – теперь китайские гандболисты Се Цинлун и Ван Цюань будут выступать за российский клуб ЦСКА под номерами 8 и 12 соответственно. Им торжественно вручили именные майки. Совсем скоро игроки покажут себя в первых матчах. На этом сотрудничество не прекращается – в планы сторон входит создание Дальневосточной лиги.

«Необходимо запустить подобное сначала в студенческом направлении, а потом уже расширяться дальше. Как мы понимаем, недалеко от Дальнего Востока находятся и Южная Корея и Япония, которые тоже могли бы к этому проекту присоединиться», – отметил Лев Воронин, генеральный директор Федерации гандбола России.