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30 минут назад

Изменены регламенты мужского и женского чемпионатов России по гандболу

ТАССиещё 2

Федерация гандбола России (ФГР) утвердила новые регламенты мужского и женского чемпионатов России. Об этом в пятницу журналистам сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Изменены регламенты мужского и женского чемпионатов России по гандболу
Фото: ФГРФГР

В пятницу состоялось заседание исполкома ФГР.

"В женском чемпионате будут принимать участие 13 команд, включая "Феникс", которая представляет КНР. В мужском чемпионате будут выступать 12 команд", - сказал Шишкарев.

В мужском чемпионате сохранится двухкруговой предварительный этап, затем будет сыгран плей-офф. В женском чемпионате России на предварительном этапе команды также сыграют в два круга, после чего 13 участников будут поделены на две группы: семь лучших команд сформируют верхнюю группу, шесть - нижнюю. В каждой из групп будет сыграно еще два круга, лучшая команда из нижней шестерки попадет к семи лучшим, после этого будет проведен плей-офф.

Также было решено, что в матчах за первое и третье места клубы теперь будут проводить не по две игры, а серию до двух побед.

Гандбол,Сергей Шишкарев,
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