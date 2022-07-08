Изменены регламенты мужского и женского чемпионатов России по гандболу

В мужском чемпионате сохранится двухкруговой предварительный этап, затем будет сыгран плей-офф. В женском чемпионате России на предварительном этапе команды также сыграют в два круга, после чего 13 участников будут поделены на две группы: семь лучших команд сформируют верхнюю группу, шесть - нижнюю. В каждой из групп будет сыграно еще два круга, лучшая команда из нижней шестерки попадет к семи лучшим, после этого будет проведен плей-офф.