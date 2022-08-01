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7 часов назад

«Осознаю серьезность и идиотизм своих действий». Шведский тренер Виклунд извинился за шутку о бомбе в аэропорту

Sports.ru

«На короткое время я совершенно потерял рассудок и пошутил о том, о чем действительно не следует шутить, особенно в таком месте.

«Осознаю серьезность и идиотизм своих действий». Шведский тренер Виклунд извинился за шутку о бомбе в аэропорту
Фото: Sports.ruSports.ru

Хочу извиниться перед своей национальной командой, федерацией, персоналом аэропорта и другими людьми, которых это затронуло.

Осознаю серьезность и идиотизм своих действий. Вместе с тем я готов принять возможное наказание, извлечь из этого уроки и двигаться дальше», – сообщается в заявлении Виклунда, которое публикует клуб «Оннередс».

Ранее в сборной Швеции сообщили, что один из тренеров (его имя на тот момент не называлось) был отстранен от работы после инцидента в Копенгагене. Сотрудник аэропорта спросил тренера о содержимом его сумки – тот в шутку ответил о бомбе и был задержан полицией.

Виклунд тренирует сборную Швеции среди девушек до 18 лет. Он отправлялся с командой на чемпионат мира, который проходит в Северной Македонии с 30 июля по 10 августа.

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Гандбол,
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