Волгоградские гандболистки – чемпионки Спартакиады

В Астрахани победой сборной Волгоградской области завершился финальный турнир XI Спартакиады учащихся России по гандболу среди девушек. Воспитанницы регионального ЦСП «Динамо» провели на турнире 8 матчей и во всех добились победы.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

В финале команда под руководством Василия Бушнева переиграла сборную Ростовской области – 23:18 (13:9). Лидер и капитан волгоградской команды, левая полусредняя Варвара Семина (на фото) включена в символическую сборную турнира, а также замкнула топ-5 лучших бомбардиров соревнования. Волгоградка забросила 55 мячей.

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В спартакиадном турнире, прошедшем в спорткомплексе «Звездный», принимали участие девушки 2006–2007 годов рождения. Подопечные Василия Бушнева на групповом этапе победили команды Москвы – 34:27, Челябинской области – 54:8, Приморского края – 55:15, Астраханской области – 43:25 и сборной Краснодарского края – 43:31. В четвертьфинале волгоградские гандболистки сокрушили команду Московской области – 46:24, а в полуфинале переиграли гандболисток из Ленинградской области – 32:29.

В другом полуфинале ростовчанки победили команду Самарской области – 33:28 и вышли в финал. В матче за чемпионский титул сборная Волгоградской области победила команду Ростовской области – 23:18 (13:9) и спустя 5 лет вновь завоевала золото Спартакиады учащихся России. В матче за бронзу гандболистки из Самарской области лишь в дополнительное время вырвали победу у команды Ленинградской области – 32:31 (11:15, 27:27).

– После не совсем удачной игры в полуфинале сделали выводы и в финале отработали на славу, – через клубную пресс-службу прокомментировал победное выступление своих подопечных Василий Бушнев. – В финале сыграли подвижную схему в обороне и сделали это очень хорошо. Думаю, что это повлияло на дальнейший ход матча. В таких встречах грамотная защита многое значит. Всех с победой!Кроме Варвары Семиной, которой на церемонии награждения и был вручен командный кубок за победу, в символическую сборную турнира были включены вратарь Анастасия Ясницкая и правая крайняя Валерия Бабина (обе – Ростовская область), левая крайняя Алена Игнатенко (Краснодарский край), правая полусредняя Юлия Зюрина и разыгрывающая Алена Германова (обе – Ленинградская область), линейная Елизавета Бондарева (Самарская область).