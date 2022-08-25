Волгоградские гандболистки – чемпионки Спартакиады

В Астрахани победой сборной Волгоградской области завершился финальный турнир XI Спартакиады учащихся России по гандболу среди девушек. Воспитанницы регионального ЦСП «Динамо» провели на турнире 8 матчей и во всех добились победы.
В финале команда под руководством Василия Бушнева переиграла сборную Ростовской области – 23:18 (13:9). Лидер и капитан волгоградской команды, левая полусредняя Варвара Семина (на фото) включена в символическую сборную турнира, а также замкнула топ-5 лучших бомбардиров соревнования. Волгоградка забросила 55 мячей.
В спартакиадном турнире, прошедшем в спорткомплексе «Звездный», принимали участие девушки 2006–2007 годов рождения. Подопечные Василия Бушнева на групповом этапе победили команды Москвы – 34:27, Челябинской области – 54:8, Приморского края – 55:15, Астраханской области – 43:25 и сборной Краснодарского края – 43:31. В четвертьфинале волгоградские гандболистки сокрушили команду Московской области – 46:24, а в полуфинале переиграли гандболисток из Ленинградской области – 32:29.
В другом полуфинале ростовчанки победили команду Самарской области – 33:28 и вышли в финал. В матче за чемпионский титул сборная Волгоградской области победила команду Ростовской области – 23:18 (13:9) и спустя 5 лет вновь завоевала золото Спартакиады учащихся России. В матче за бронзу гандболистки из Самарской области лишь в дополнительное время вырвали победу у команды Ленинградской области – 32:31 (11:15, 27:27).
– После не совсем удачной игры в полуфинале сделали выводы и в финале отработали на славу, – через клубную пресс-службу прокомментировал победное выступление своих подопечных Василий Бушнев. – В финале сыграли подвижную схему в обороне и сделали это очень хорошо. Думаю, что это повлияло на дальнейший ход матча. В таких встречах грамотная защита многое значит. Всех с победой!Кроме Варвары Семиной, которой на церемонии награждения и был вручен командный кубок за победу, в символическую сборную турнира были включены вратарь Анастасия Ясницкая и правая крайняя Валерия Бабина (обе – Ростовская область), левая крайняя Алена Игнатенко (Краснодарский край), правая полусредняя Юлия Зюрина и разыгрывающая Алена Германова (обе – Ленинградская область), линейная Елизавета Бондарева (Самарская область).
А вот имена чемпионок Спартакиады учащихся России из сборной Волгоградской области, в которой собраны воспитанницы тренеров ЦРГ «Динамо» Екатерины Прокудиной, Ольги Рязановой, Анны Сидоричевой и Василия Бушнева: Олеся Яковенко, Милана Бондарева, Анисия Карева, Анастасия Медкова, Дарья Смирнова, Мария Гривина, Валерия Прокудина, Варвара Семина, Кристина Макарова, Виктория Пантюхина, Александра Васильева, Арина Прокофьева, Валентина Минченко, Анна Сучилина, Софья Сметанина, Мария Ноздрина.