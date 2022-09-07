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43 минуты назад

Роман Шишкарев объявил о новом клубе «Зенит»

Спорт уик-эндиещё 1

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев принял участие на сессии «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности» Восточного экономического форума, в ходе которого рассказал о запуске мужского гандбольного клуба «Зенит».

«Зенит» пришел в гандбол
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

- Мы четыре года, не то что продавливали, мы пытались обратить внимание «Газпрома» на то, что санкт-петербургский клуб «Нева» вполне укладывается в парадигму развития спорта под брендом «Зенита».

Наконец, это произошло. Уже в этой Суперлиге будет заявлен гандбольный клуб «Зенит». Это замечательный пример того, что нам удалось сделать вместе, - сказал Шишкарев, слова которого приводитmatchtv.ru .

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