«Зенит» пришел в гандбол

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев принял участие на сессии «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности» Восточного экономического форума, в ходе которого рассказал о запуске мужского гандбольного клуба «Зенит».
- Мы четыре года, не то что продавливали, мы пытались обратить внимание «Газпрома» на то, что санкт-петербургский клуб «Нева» вполне укладывается в парадигму развития спорта под брендом «Зенита».
Наконец, это произошло. Уже в этой Суперлиге будет заявлен гандбольный клуб «Зенит». Это замечательный пример того, что нам удалось сделать вместе, - сказал Шишкарев, слова которого приводитmatchtv.ru .