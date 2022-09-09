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2 часа назад

Анна Вяхирева — о перерыве в карьере: совсем не скучала по гандболу

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, россиянка Анна Вяхирева рассказала об ощущениях во время перерыва в карьере, который она брала после Олимпийских игр в Токио, где команда России стала второй.

Анна Вяхирева — о перерыве в карьере: совсем не скучала по гандболу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Во время перерыва я поняла, что очень люблю гандбол, и это единственное, что я умею делать хорошо (смеётся).

Скучала ли? Здесь буду предельно честной. Я совсем не скучала по гандболу и не жалела о своём решении. Было приятно отдохнуть и помочь своему телу вернуться на надлежащий уровень для соревнований. Но когда я наконец-то оказалась на площадке, то поняла, что люблю этот вид спорта, люблю эту жизнь и готова достойно вернуться», — приводит слова Анны Вяхиревой официальный сайт Европейской федерации гандбола (EHF).

Гандбол,Анна Вяхирева,
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