Товарищеский матч России с Киргизией могут отменить

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии, который запланирован на 24 сентября, находится под угрозой срыва. Причиной отмены встречи могут стать проблемы с медиаправами на трансляцию игры.
Как сообщает «Спорт Экспресс», представители Кыргызстана не могут предоставить права на показ матча российской стороне. Несмотря на то, что обычно в товарищеских играх делятся пополам и принимающая сторона предоставляет гостям для рекламы половину бортов стадиона, в этот раз все права на матч и реклама оказались у местного агентства.
В случае, если российское телевидение не получит прав на трансляцию встречи, то игра может быть отменена.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Боснии, запланированный на ноябрь, также находится под угрозой срыва.