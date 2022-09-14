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14 сентября

Товарищеский матч России с Киргизией могут отменить

Свободная пресса

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии, который запланирован на 24 сентября, находится под угрозой срыва. Причиной отмены встречи могут стать проблемы с медиаправами на трансляцию игры.

Как сообщает «Спорт Экспресс», представители Кыргызстана не могут предоставить права на показ матча российской стороне. Несмотря на то, что обычно в товарищеских играх делятся пополам и принимающая сторона предоставляет гостям для рекламы половину бортов стадиона, в этот раз все права на матч и реклама оказались у местного агентства.

В случае, если российское телевидение не получит прав на трансляцию встречи, то игра может быть отменена.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Боснии, запланированный на ноябрь, также находится под угрозой срыва.

Гандбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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