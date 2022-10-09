Чемпион мира 1998 года по футболу Блан стал главным тренером "Лиона"

ТАСС, 9 октября. Лоран Блан назначен на пост главного тренера французского футбольного клуба "Лион". Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба "Лиона".

Контракт с тренером рассчитан до 2024 года. 9 октября "Лион" объявил об уходе с поста главного тренера нидерландца Петера Боса.

Блану 56 лет, последним местом работы француза был катарский "Эр-Райян". Ранее он работал во французских клубах "Бордо" и "Пари Сен-Жермен", а также возглавлял сборную Франции. С "Бордо" Блан выигрывал чемпионат (2009) и Суперкубок Франции (2008, 2009), а также становился обладателем Кубка лиги (2009). С ПСЖ он трижды выиграл чемпионат Франции (2014, 2015, 2016), дважды - кубок (2015, 2016), трижды - суперкубок страны (2013, 2014, 2015).

В период игровой карьеры Блан выступал за французские "Монпелье", "Ним", "Сент-Этьен", "Осер" и "Марсель", итальянские "Наполи" и "Интер", испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Юнайтед". С "Осером" Блан выиграл чемпионат Франции (1996), с "Барселоной" - Кубок (1997) и Суперкубок Испании (1996), а также Кубок обладателей кубков УЕФА (1997). В составе "Манчестер Юнайтед" он стал чемпионом Англии в 2003 году. В составе сборной Франции Блан стал победителем чемпионата мира 1998 года и чемпионата Европы 2000 года.