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1 час назад

Умер победитель Олимпиады 1976 года гандболист Юрий Климов

ТАССиещё 1

Обладатель золотой медали Олимпийских игр 1976 года в канадском Монреале в составе сборной СССР по гандболу Юрий Климов умер в возрасте 82 лет. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

Умер олимпийский чемпион по гандболу
Фото: ПГК ЦСКА ПГК ЦСКА

"На 83-м году жизни не стало прославленного отечественного гандболиста и одного из учредителей нашего клуба Юрия Михайловича Климова, - говорится в сообщении. - ЦСКА выражает соболезнования родным и близким Юрия Михайловича. О дате и времени похорон мы сообщим позднее".

Климов семь раз становился чемпионом СССР, по разу выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. В составе сборной СССР, помимо золота Олимпиады, он завоевывал серебро чемпионата мира 1978 года.

С 1979 года Климов работал тренером молодежной сборной СССР, с 1980 по 1982 год - в основной команде. В 2006 году он привел сборную Ирана к бронзовым медалям Азиатских игр.

Гандбол,
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