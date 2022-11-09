Пресс-служба сборной России исправила постер EA Sports, на котором не было мяча ЧМ-2018

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на публикацию в аккаунтах EA Sports и adidas с официальными мячами чемпионатов мира, на которых отсутствует мяч Telstar 18, использовавшийся на чемпионате мира 2018 года в России. «Исправлено», — написано в сообщении аккаунта российской команды.

Ранее компания EA Sports выпустила специальное дополнение к игре FIFA 23 с чемпионатом мира по футболу 2022 года, добавив в него официальные мячи прошлых турниров. Болельщики возмутились отсутствием мяча ЧМ-2018 в России. Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря… В матче-открытии сыграют сборные Катара и Эквадора. Встреча состоится в воскресенье, 20 ноября. Стартовый свисток — в 19:00 мск.