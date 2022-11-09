В "Россотрудничестве" призвали россиян болеть за Сербию на ЧМ-2022

Российская патриотическая организация "Россотрудничество" опубликовала сообщение, в котором призвала россиян болеть за национальную команду Сербии на предстоящем чемпионате мира - 2022, который пройдет в Катаре. "России не сыграет на ЧМ, но на турнире выступит сборная страны, где большинство народа поддерживает Россию даже в самые непростые времена. Русский Дом в Белграде уверен, что миллионы российских болельщиков знают, за кого болеть на ЧМ. Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших! Болеем за сербов", — говорится в сообщении. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены. Ранее главный тренер испанского футбольного клуба "Севилья" Хорхе Сампаоли раскритиковал ФИФА за выбор Катара местом проведения чемпионата мира — 2022.