Григорян объяснил, почему считает сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2022

Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» рассказал, почему считает сборную Аргентины одним из главных претендентов не победу в чемпионате мира 2022 года в Катаре. — Звездных игроков полным полно в каждой сборной, но то, что Месси понимает, что это для него последний чемпионат, делает для него этот турнир невероятно значимым. А так как это самый гениальный футболист современности, думаю, мы можем ожидать от него максимального выхлопа. С учетом всего состава сборной Аргентины этого достаточно, чтобы рассчитывать на многое, если не на всё. К тому же, есть Лаутаро Мартинес, который может решить исход матча в одиночку. Такой симбиоз делает сборную Аргентины одним из фаворитов, — сказал Григорян в эфире «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ». Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.