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11 часов назад

Игрок сборной России Захарян: если бы мы играли с топ-сборными, было бы лучше

Газета.Ruиещё 4

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян поделился мнением о ближайших соперниках сборной России. Его слова передает "Чемпионат". 17 ноября российские футболисты проведут в Душанбе товарищеский матч с командой Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана в Ташкенте. "С какими чувствами еду в сборную? Удовлетворение. Специфические соперники? Такая ситуация, а с кем еще играть? Топовые сборные не хотят. Естественно, если бы мы играли с топ-сборными, то было бы лучше. Но сейчас такая ситуация", — сказал Захарян. Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Ранее Арсен Захарян высказался о потенциальном переходе в лондонский "Челси".

Игрок сборной России Захарян: если бы мы играли с топ-сборными, было бы лучше
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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