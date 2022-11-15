Экс-врач сборной России оценил сроки подготовки сборных к ЧМ-2022

«Чемпионат мира в Катаре будет уникальным не только в отношении времени его проведения, но и сроков подготовки к нему. У многих сборных для подготовки будет порядка недели, что делает по умолчанию невозможным полноценную реализацию тренировочной программы по улучшению кондиций», – сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.