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5 часов назад

Экс-врач сборной России оценил сроки подготовки сборных к ЧМ-2022

Чемпионат.com

Бывший врач сборной России Эдуард Безуглов, ныне возглавляющий медицинский департамент московского ЦСКА, высказался об уникальности предстоящего чемпионата мира в Катаре – 2022.

Экс-врач сборной России оценил сроки подготовки сборных к ЧМ-2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат мира в Катаре будет уникальным не только в отношении времени его проведения, но и сроков подготовки к нему. У многих сборных для подготовки будет порядка недели, что делает по умолчанию невозможным полноценную реализацию тренировочной программы по улучшению кондиций», – сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, старт чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре запланирован на воскресенье, 20 ноября. В матче открытия турнира сойдутся сборная Катара и Эквадора, его начало запланировано на 19:00 мск.

Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре.

Гандбол,Эдуард Безуглов,Андрей Панков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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