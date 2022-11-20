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12 часов назад

Тренер сборной Нидерландов ван Гал хочет выиграть ЧМ-2022

Советский спортиещё 5

Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря

Тренер сборной Нидерландов ван Гал хочет выиграть ЧМ-2022
Фото: Советский спортСоветский спорт

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от игры своей команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что нидерландский специалист поставил перед собой цель – победить на мундиале.

«Я хочу выиграть чемпионат мира. Естественно, что этого может не случится. Но нужно самому поставить эту цель, чтобы достигнуть ее. Может, я слишком амбициозен, однако на самом деле это работает именно так. Я верю в своих игроков. В футболе нужна доля везения, а мне обычно везет», – приводит слова тренера сборной Нидерландов пресс-слуба ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов находится в группе A вместе со сборными Эквадора, Катара и Сенегала. 21 ноября подопечные ван Гала сыграют с сенегальцами.

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