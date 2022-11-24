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1 час назад

Болельщики сборной Мексики спародировали конных полицейских Катара на ЧМ-2022

Чемпионат.com

В сети появился видеоролик, на котором болельщики сборной Мексики по футболу спародировали конных полицейских Катара в одной из фан-зон чемпионата мира 2022 года.

На видео проходит строй конной полиции Катара, после чего за ними вслед бегут болельщики мексиканской национальной команды в специальных костюмах, пародирующих лошадей.

Сборная Мексики играет в группе C чемпионата мира в Катаре. В первом матче мексиканская команда сыграла вничью со сборной Польши (0:0). Также в этой группе выступают команды Аргентины и Саудовской Аравии. После 1-го тура в группе лидирует сборная Саудовской Аравии, обыгравшая Аргентину (2:1).

Следующий матч сборная Мексики сыграет с Аргентиной 26 ноября, начало матча запланировано на 22:00 мск.

Гандбол,Видео,
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